Kirche St. Marien in Lingen leuchtet zu Ostern in Regenbogenfarben

Am Abend von Ostersonntag leuchteten die Kirche St. Marien in Lingen-Biene (Foto), der Marientreff sowie das Pfarrzentrum in Maria Königin in Regenbogenfarben. Und vor der Bonifatius-Kirche wehte eine Regenbogenfahne.

Kirchengemeinde St. Marien Biene

Lingen. Das Nein der Glaubenskongregation der katholischen Kirche zur Segnung homosexueller Paare führt in Kirchengemeinden im südlichen Emsland weiter zu Unmutsäußerungen und kritischen Aktionen.

So haben Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Maria Königin & St. Marien in Lingen-Biene am Ostersonntagabend die Kirche St. Marien, den Marientreff sowie das Pfarrzentrum Maria Königin in Regenbogenfarben leuchten lassen.