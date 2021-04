Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Meppen hat bei einem Unfall auf der B-70 bei Lingen-Biene schwere Verletzungen erlitten.

Stephan Jansen/dpa

Lingen. Ein 55-jähriger Motoradfahrer hat am Samstagnachmittag bei einem Unfall an der B-70-Abfahrt in Lingen-Biene schwere Verletzungen erlitten.

Der Mann kam in der Abfahrt von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke, hieß es bei der Polizei in Lingen am Abend. Es gab keine weiteren Unfallbeteiligten. Warum der Mann die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte, war zunä