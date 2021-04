Der Naturraum „Brögberner Teiche - Baccumer Bruch“ umfasst einen renaturierten Landschaftsraum von rund 1000 Hektar Fläche und war Außenstandort der Weltausstellung „Expo 2000“.

Matthias Becker

Lingen. Erneut haben wir uns mit der Videokamera aufgemacht, um mit Bernward Rusche vom Nabu Emsland Süd die Gegend zu erkunden. Diesmal sind wir dem Mühlenbach in Lingen gefolgt.

Drei Ausflüge mit dem Wanderführer haben wir bereits im Video festgehalten. Jetzt geht es auf dem Weg von Lingen nach Baccum den Mühlenbach entlang. (function() { // check if welect flag is set and is