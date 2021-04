Verena Brinkmann zur Richterin am Amtsgericht Lingen ernannt

Von der Staatsanwaltschaft Osnabrück zum Amtsgericht Lingen: Verena Brinkmann ist nun als Richterin tätig.

Amtsgericht Lingen

Lingen. Eine neue Richterin ist nun am Amtsgericht Lingen tätig: Verena Brinkmann erhielt die Ernennungsurkunde.

Brinkmann, geboren 1982, war nach Abschluss ihres juristischen Studiums an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der University of Florida sowie dem anschließenden Referendariat von 2010 bis 2017 als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunk