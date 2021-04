Betrunken am Steuer: Frau fährt Schlangenlinien in Lingen

Von der Polizei gestoppt wurde eine alkoholisierte Autofahrerin am Donnerstag in Lingen auf der Straße Im Brooke.

Uli Deck/dpa

Lingen. So betrunken, dass sie ihr Auto nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte, war eine Frau am Donnerstag in Lingen. Die Polizei stoppte sie; der Atemalkoholtest ergab einen hohen Wert.

Ein Zeuge meldete laut einer Mitteilung der Polizei ein Auto, das in Schlangenlinien auf der Straße Im Brooke in Lingen unterwegs war. Polizisten stoppten daraufhin das Fahrzeug und kontrollierten die Fahrerin. Empfo