Leere Straßen gab es im Emsland auch in der zweiten Nacht der Ausgangssperre in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag.

Daniel Gonzalez-Tepper

Lingen. Eine einzelne Person hier, ein Gruppentreffen dort: In Bezug auf die Corona-Ausgangssperre war die Zahl der Einsätze für die Polizei im Emsland überschaubar in der Nacht zu Karfreitag.

Es war die zweite Nacht in Folge, in der aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen im gesamten Emsland die Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr galt. Bereits seit dem 20. März gilt eine Ausgangssperre aufgrund des dor