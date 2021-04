Corona: Auch Nachbarstadt von Lingen will Test-Öffnungen

Mit Luca-App und negativen Corona-Schnelltest in Geschäfte, Gastonomie und Kultureinrichtungen? Auf die Teilnahme an einem Modellprojekt hofft nicht nur Lingen.

Jens Büttner/dpa

Lingen. Wie können Geschäfte und Gastronomie trotz Corona öffnen? Getestet werden soll es in einem Modellprojekt des Landes. Dafür hat sich Lingen beworben – Konkurrenz gibt es aus der direkten Nachbarschaft.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Dieter Krone verkündet, dass sich Lingen um die Teilnahme am Modellprojekt des Landes bewirbt. Auch in seiner Osteransprache verwies das Stadtoberhaupt auf die Hoffnung, bei dem