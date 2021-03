Ab dem 31. März 2021 gilt wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen im Emsland eine Ausgangssperre. Die Polizei wird sie kontrollieren, so wie hier in Dresden.

Marcus Dewanger

Lingen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt im Emsland. Daher tritt am 31. März 2021 im Landkreis eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Was sagen die Lingener zu der Maßnahme?

Zwischen 21 und 5 Uhr morgens dürfen Emsländer nur in definierten Ausnahmefällen das Haus oder die Wohnung verlassen. Grund für die Maßnahme ist die weiterhin steigende Zahl an Corona-Fällen im Landkreis.Wir haben in der Ling