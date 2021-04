„Opuszczasz Polski oboz cywilny w Lingen“ – „Sie verlassen das polnische Zivillager in Lingen“ stand über dem Tor.

Stadtarchiv

Lingen. Wohin mit den befreiten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern? Diese Frage sorgte in Lingen nach dem Zweiten Weltkrieg für Unruhe, Ablehnung und Vorurteile, berichtet Stadtarchivar Mirko Crabus.

Parallel zur Militärregierung war am 6. April 1945 das Relief Military Government Detachment Nr. 205 (bald abgelöst von Nr. 509) in Lingen eingezogen. Seine Aufgabe war es, die Displaced Persons, also die befreiten Kriegsgefangenen und