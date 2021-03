Ein Bild aus besseren Zeiten: Der ASV Altenlingen (blaue Trikots) spielt 2019 bei der zuletzt ausgetragenen FSL gegen den damaligen Gastgeber SV Voran Brögbern im Viertelfinale.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Die letzte Fußball-Stadtmeisterschaft Lingen (FSL) ist 2019 ausgetragen worden. 2020 fiel das Turnier wegen der Corona-Pandemie aus – und so wird es auch 2021 sein.

"Wann die neue Saison 2021/2022 gestartet werden kann, steht noch in den Sternen", heißt es in einer Mitteilung des ASV Altenlingen, der die FSL in diesem Jahr hätte ausrichten sollen. Aber der Verein benötige für die Vorbereitungen ei