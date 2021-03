Kfz-Meister trotz Corona: So haben es Lorenz De Witt und Kollegen in Lingen geschafft

Lorenz De Witt aus Groß-Berßen hat es geschafft: Trotz der Corona-Pandemie absolvierte er erfolgreich die Schule zum Kfz-Meister in Lingen.

Jessica Lehbrink

Lingen. Den Kurs für Kfz-Meister in der Corona-Pandemie absolvieren? Das war für die Prüflinge am Campus Handwerk in Lingen herausfordernd. Der neue Handwerksmeister Lorenz de Witt berichtet, wie es gelang.

Für den Prüflingskurs am Campus Handwerk in Lingen waren es besondere Umstände. Der Pandemie geschuldet gab es immer wieder Unterrichtspausen. „Angefangen sind wir im September 2019“, erinnert sich Lorenz De Witt.Der 27-Jährige ar