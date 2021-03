Nowega kündigt Gas-Fackel an Meppener Straße in Lingen an

Ein mobile Gas-Fackel baut Nowega nach Ostern in Lingen auf.

Symbolbild: SH Netz

Lingen. Eine Stichflamme und laute Geräusche sind möglich: Die Firma Nowega wird nach Ostern die Gashochdruckleitung an der Meppener Straße in Lingen warten. Dafür muss Gas abgefackelt werden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird es an seiner Station an der Meppener Straße in Lingen eine mobile Gas-Fackel aufbauen. Über diese soll das Gas, das sich in der Gashochdruckleitung befindet, kontrolliert verbrannt werden.Der Gru