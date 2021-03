Einbrecher sind am Wochenende in eine Tankstelle in Lingen eingebrochen.

via www.imago-images.de

Lingen . Unbekannte sind laut Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag in eine Tankstelle an der Josefstraße in Lingen eingebrochen.

Die Täter beschädigten die Eingangstür und entwendeten laut Polizei mehrere Flaschen Alkohol sowie diverse Tabakwaren.Die Höhe des entstandenen Sachschadens werde derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen