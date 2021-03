Aufgrund der Auswirkungen durch Corona bleibt das Kundencenter der Stadtwerke Lingen vorerst wieder geschlossen.

Lingen. Aufgrund der Auswirkungen durch Corona bleibt das Kundencenter der Stadtwerke Lingen ab diesen Montag, 29. März, bis zum 16. April 2021 vorerst wieder geschlossen.

Laut Pressemitteilung der Stadtwerke ist der Energiedienstleister jedoch weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch unter 0591 91200120 und per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-lingen.de erreichbar.Termine in besonderen Fällen