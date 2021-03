Unter Ausschluss der Presse fand der Parteitag der FDP Emsland-Süd am Freitagabend in der Halle IV in Lingen statt.

Wilfried Roggendorf

Lingen . So hat sich Hermann-Joseph Brüwer (68) aus Meppen-Apeldorn den Parteitag der FDP Emsland-Süd in der Halle IV in Lingen unter Ausschluss der Presse nicht vorgestellt. Nach seiner Darstellung wurde ihm am Freitagabend mit der Polizei gedroht.

Der 68-jährige Rechtsanwalt und Notar im Ruhestand hatte nach eigenen Worten im November 2020 seine Mitgliedschaft in der FDP angemeldet. "Auslöser hierfür war das Engagement des Meppener FDP-Ratsherrn und Apeldorner Ortsvorsteher