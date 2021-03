Die Polizei bittet um Hinweise, um falschen Polizisten, die Senioren um hohe Geldbeträge bringen, auf die Spur zu kommen.

Jörn Martens

Lingen . Unbekannte Täter versuchen weiterhin, auf besonders perfide Art Senioren im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu betrügen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist es am Donnerstag in einem Fall in der Grafschaft Bentheim zu einer vollendeten Betrugstat durch sogenannte falsche Polizeibeamte gekommen.Tödlicher Unfall als FinteDie unbekannten Täter ga