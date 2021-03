Der Tierpark in Nordhorn ist weiterhin für Besucher geöffnet – jedoch unter besonderen Voraussetzungen.

Franz Frieling

Nordhorn. Nach der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung, die am Montag, 29. März, in Kraft tritt, dürfen die Zoos und Tierparks in Niedersachsen weiter öffnen – so auch der Tierpark Nordhorn.

Wie der Tierpark mitteilt, hatten Zoos und Tierparks immer wieder betont, dass ein Zoobesuch mit einem Spaziergang an der frischen Luft gleichzusetzen sei. „Wir sind sehr erleichtert und froh, dass Ministerpräsident Weil die Zoos und Tierpa