Geht's mit Luca-App und Tagesticket in Lingen bald wieder in Geschäfte und Cafés?

Dürfen Menschen in Lingen schon bald wieder in Café und Geschäfte? Die Stadt möchte Teil eines Modellprojekt des Landes werden.

Helmut Kramer

Lingen. Können mit Corona-Schnelltests Handel und Gastronomie wieder öffnen? Das Land Niedersachsen will dies testen – und die Stadt Lingen möchte dabei sein.

„Wir werfen unseren Hut ebenfalls in den Ring“, sagte Oberbürgermeister Dieter Krone am Freitag im Gespräch mit der Redaktion. Den Anstoß dazu hatte die Lingener CDU-Fraktion in der Sitzung des Verwaltungsausschusses gegeben.„Wir sollten je