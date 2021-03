Was Kampmann in Lingen mit der Wilhelmshöhe, Berliner Schulen und dem ZDF verbindet

Im Clubraum auf der Wilhelmshöhe: Betriebsleiterin Mareike Hülsbeck, Unternehmer Hendrik Kampmann (links) und Dennis Peters, Leiter des Produktmanagements.

Thomas Pertz

Lingen. In ihrem Bemühen, die Gastronomie auf der Wilhelmshöhe in Lingen in der Corona-Pandemie wieder mit Leben zu füllen, setzt die Traditionsgaststätte auch auf das hiesige Unternehmen Kampmann.

Auf den ersten Blick sieht das Gerät im Clubraum der Gastronomie aus wie ein Kühlschrank. Aber es hat viel mehr drauf. „Wir möchten zeigen, dass wir auch mit Corona ein soziales Leben führen können," sagt Betriebsleiterin Mareike Hülsbeck.