Viele Fahrradfahrer vermissen in Lingen die Sicherheit im Verkehr

Macht es Spaß, in Lingen Fahrrad zu fahren? Ja, meinen die Teilnehmer einer Umfrage des ADFC – aber Probleme gibt es einige.

Julia Mausch

Lingen. Sicher fühlen wollen sich Fahrradfahrer auf den Straßen. Das ist in Lingen oft nicht der Fall, meint Theresia Debeerst-Debevere vom ADFC. Dabei reichten oft schon kleine Maßnahmen.

In einer Pressemitteilung verweist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Lingen, deren Vorsitzende Theresia Debeerst-Debevere ist, auf den am 18. März im Bundesverkehrsministerium vorgestellten ADFC-Fahrradklima-Test 2020. In diesem la