Das wird aus den Bannern mit Kinder-Bildern in Lingens Innenstadt

Kinderbilder, soweit das Auge in der Lingener Marienstraße reicht: LWT hatte zu dieser Malaktion aufgerufen. Jetzt schmücken die Bilder die Fußgängerzone.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Sie sind Lichtblicke in der Corona-Tristesse: In Lingens Fußgängerzone hängen Banner mit bunten Kinder-Bildern. Das Ergebnis einer Malaktion soll später auch in anderer Form für Freude sorgen.

„Wo sonst die Weihnachtsbeleuchtung hängt und Vorfreude auf Weihnachten auslöst, sollen nun die bunten Kunstwerke zu positiven Gedanken und Emotionen anregen“, erklärt Stefanie Neuhaus-Richter, stellvertretende LWT-Vorsitzende.&nb