Corona-Fall an Matthias-Claudius-Schule in Lingen: Schüler negativ getestet

Unter den Kindern der Matthias-Claudius-Schule hat sich der Corona-Virus bislang nicht verbreitet. Das ergaben die bisherigen Tests.

Ludger Jungeblut

Lingen. Vorerst Entwarnung an der Matthias-Claudius-Schule in Lingen, an der es einen Corona-Fall gab: Bei den Tests der Schüler sind bisher keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt worden.

An der Lingener Grundschule war in der vergangene Woche bekannt geworden, dass sich eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert hatte. Es war häusliche Quarantäne angeordnet worden und Testungen fanden statt.Wie der Landkreises Emslan