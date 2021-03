Mitten in der Nacht: Maskierte überfallen Mutter und Sohn in ihrem Haus in Rheine

Die Polizei in Rheine sucht Zeugen eines Raubüberfalls. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Rheine. Zu einem Raubüberfall auf eine 68-jährige Frau und ihren 39 Jahre alten Sohn ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Rheine-Mesum im Kreis Steinfurt gekommen. Die Opfer wurden dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei drangen gegen 1.55 Uhr drei männliche, maskierte Täter auf noch ungeklärte Weise in das Einfamilienhaus am Emsdettener Damm ein. Dort gingen sie in die Schlafzimmer der beiden Bewohner und brachten beide in di