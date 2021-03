Kreishandwerkerschaft eröffnet Corona-Testzentrum in Lingen

Die Kreishandwerkerschaft Emsland bietet in Lingen Corona-Tests im neuen Testzentrum Handwerk an

Kira Hofmann/dpa

Lingen. Die Kreishandwerkerschaft Emsland bietet in Lingen Corona-Tests im neuen Testzentrum Handwerk an und erklärt, wie die Testung abläuft.

Die Kreishandwerkerschaft wurde vom Landkreis Emsland mit der Testung beauftragt. Im Testzentrum an der Beckstraße in Lingen können sich Bürger von nun an ein Mal wöchentlich durch den Arbeitsmedizinischen/Sicherheitstechnischen Dienst kost