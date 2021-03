Auch im Corona-Testzentrum in Nordhorn ist viel zu tun: Die Inzidenz in der Grafschaft Bentheim liegt wieder über 100, zur Hochinzidenzkommune erklärt sich der Landkreis vorerst aber nicht.

Sina Schuldt/dpa

Nordhorn. Die Grafschaft Bentheim wird sich vorerst nicht zur Hochinzidenzkommune erklären, obwohl der Inzidenzwert seit mehreren Tagen immer knapp um und über der 100er-Marke liegt. Wieso, erklärt der Landkreis auch.

Nach Angaben von Landrat Uwe Fietzek am Dienstag geht die Kreisbehörde in Nordhorn davon aus, dass der Inzidenzwert für die Grafschaft ab Mittwoch wieder unter 100 liegen wird, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. "Damit