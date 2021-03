Gerade erst wieder in Schule oder Kita, jetzt wieder daheim: Sorgen um die Kinder machen sich die Stadtelternräte in Lingen wegen der erneuten Corona-Einschränkungen.

Annette Riedl/dpa

Wietmarschen. Die Grenzen sind erreicht: Die Vorsitzenden der Lingener Stadtelternräte für Kitas und Schulen, Silke Krieger und Kristina Goebel, fürchten wegen des neuen Lockdowns unabsehbare Folgen für die Kinder.

Die Träger der circa 30 Kindertagesstätten in Lingen sollen den bürokratischen Aufwand wegen der Corona-Notbetreuung in den Kitas in Grenzen halten. Diese Bitte hat die Stadtelternratsvorsitzende für die Kitas in Lingen, Silke Krieger,