Auffahrt von B214 auf B70 in Lingen wird in Richtung Meppen gesperrt

Wegen Bauarbeiten kommt es in Lingen am Kreuzungspunkt B214/B70 zu Verkehrsbehinderungen.

Jan Woitas

Lingen. Die Auffahrt zur Umgehung in Lingen-Laxten ist am Sonntag gesperrt: Wer von der B214 auf die B70 in Richtung Meppen fahren möchte, der muss sich einen anderen Weg suchen.

Laut einer Mitteilung der Stadt Lingen und des Geschäftsbereichs Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden an diesem Tag dort Schutzplanken montiert. Daher wird die Auffahrt von der B214&nbs