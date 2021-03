Hohe Präzision durch ZAP-X: Erster Patient mit Gehirntumor in Lingen bestrahlt

ZAP-X ist einsatzbereit. Darüber freuen sich Prof. Dr. Douglas Klassen (links) und der Geschäftsführer des Bonifatius-Hospitals, Martin Diek.

Thomas Pertz

Lingen. Nicht nur für ihn war es ein besonderer Tag: Der erste Patient ist im Bonifatius-Hospital Lingen in der High-Tech-Entwicklung ZAP-X präzise und schonend an einem Hirntumor behandelt worden.

Neben drei Krankenhäusern in den USA und einem in Peking ist Lingen das fünfte Hospital weltweit, wo die an eine Weltraumkapsel erinnernde Radiochirurgie-Plattform Tumore und Metastasen im Kopf durch eine hohe und präzise Bestrahl