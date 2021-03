Grundschullehrerin Katharina Kues und Kinder der Grundschule Damaschke nahmen gemeinsam im Klassenzimmer am ersten digitalen Kindercampus teil.

Roman Starke

Lingen. Computer, Handys, Tablets und Co.: Beim ersten Kindercampus 2021 hat die Lingener Professorin Liane Haak mehr als 200 Kindern erklärt, was so alles in ihren ständigen Begleiterin steckt.

Die Veranstaltung fand laut einer Mitteilung des Campus Lingen in diesem Jahr erstmals online statt und wurde aus dem digitalen Vorlesungssaal übertragen.Computer, Smartphones, Tablets und Co. sind für viele Kinder vor allem in Zeiten