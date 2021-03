Julia Wenker (links) und Lisanne Kelder freuen sich, ihr Praktikum trotz Corona in Salzburg machen zu können. Hier stehen sie in der Getreidegasse, der wohl berühmtesten Straße der Salzburger Altstadt.

Julia Wenker

Salzburg. Auslandssemester sind am Campus Lingen sehr beliebt. Seit einem Jahr ist das wegen Corona nahezu unmöglich. Wie es dennoch geht, zeigen die Pflege-Studentinnen Julia Wenker und Lisanne Kelder.

Seit dem 13. März sind die aus Lingen-Darme stammende Wenker und ihre Kommilitonin Kelder aus Laar in der Grafschaft Bentheim jetzt in Salzburg. „Wir wollten unser zehnwöchiges Praktikum sehr gerne im Ausland machen“, sagt We