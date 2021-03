Beim Einweisen vom Lkw eingeklemmt: Mann in Lingen schwer verletzt

Als der Mann den Lkw beim Rangieren ans Tor (links), wurde er von dem Lastwagen eingeklemmt.

Hermann Bojer

Lingen. Schwerer Arbeitsunfall an der Friedrich-Ebert-Straße in Lingen am Sonntag: Ein Mann, der einen Lkw einweisen wollte, ist von diesem eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr am Sonntag auf dem Gelände der Nordwest-Blumen Wiesmoor Gartenbaugenossenschaft an der Friedrich-Ebert-Straße in Lingen. Nach ersten Angaben der Polizei befand sich der Mann als Einweiser hinter de