Richtig auf dem Fahrrad sitzen: Neues Geschäft in Lingen auf Sättel spezialisiert

Christoph Jörrißen hat in der Großen Straße in Lingen sein Geschäft "Die Sattelkompetenz" eröffnet. Ihn begrüßte Andreas Löpker (links), Citymanager der Stadt Lingen.

Stadt Lingen

Lingen. Ein schmerzender Po nach einer halben Stunde auf dem Fahrrad? Lösungen für dieses Problem will Christoph Jörrißen mit seinem Geschäft "Die Sattelkompetenz" in der Großen Straße in Lingen bieten.

Geschäftsführer Christoph Jörrißen und sein Team sorgen mit dem passenden Sattel und der individuellen Einstellung des Fahrrades für beschwerdefreies Fahren in der Fahrrad-Region, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lingen.„Etwa 80