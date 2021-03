Eine der Auszubildenden zur Chemikantin bei BP ist Kim Sudol.

Lingen. Unternehmen in Lingen und in der Region, in denen die Chemie eine große Rolle spielt, mangelt es an jungen Leuten, die sich für eine Ausbildung zum Chemikanten bewerben. Geringes Interesse ist offenbar nicht der Grund.

Coronabedingt haben sich Frauke El Meshai, fürs Talentmarketing bei BP in Deutschland zuständig, Sabrina Kamprolf (BP-Raffinerie Lingen), Petra Pophal (Emsland-Stärke Emlichheim), Spiridon Tzimas (Baerlocher Lingen), Heinz-Hermann Völl