Kein weiterer positiver Corona-Test in Kita St. Franziskus in Lingen

Aufatmen in der Kita St. Franziskus in Lingen: Nach der Coronainfektion eines Kindes sind daraufhin angeordnete weitere Tests negativ ausgefallen.

Carsten van Bevern

Lingen. Mitte März ist in der Kita St. Franziskus in Lingen ein Kind positiv auf Corona getestet worden. Nach weiteren Abstrichen steht nun fest: Weitere Kinder oder Mitarbeiter sind nicht infiziert.

Für die anderen Kinder der betroffenen Gruppe war sofort Quarantäne angeordnet worden. Am Donnerstag wurden auch sie auf das Coronavirus getestet. Die Kita in Trägerschaft der Pfarreiengemeinschaft Maria Königin in Lingen und St. Marie