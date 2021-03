28-jähriger Sparkassenkunde greift in Bad Bentheim zwei Polizisten an

Bei einem Polizeieinsatz in der Filiale der Kreissparkasse in Bad Bentheim sind von einem Bankkunden zwei Polizisten angegriffen und verletzt worden.

dpa

Bad Bentheim. Seit einigen Jahren meldet die Polizei verstärkt Angriffe auf Beamte im Dienst: In Bad Bentheim hat jetzt ein 28-Jähriger zwei Polizisten angegriffen - diese mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Filiale der Kreissparkasse an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim. Nach Angaben der Polizei hatten Angestellte des Geldinstitutes die Polizei verständigt, weil ein Kunde trotz bes