Corona-Fall jetzt auch in Lingener Matthias-Claudius-Schule

In der Matthias-Claudius-Schule in Lingen ist jetzt auch ein Corona-Fall bestätigt worden.

Ludger Jungeblut

Lingen. An der Matthias-Claudius-Schule in Lingen gibt es eine Corona-Infektion. Die betroffenen Kinder und Lehrer müssen in Quarantäne. Eltern kritisieren massiv die Informationspolitik der Schule.

Die Landesschulbehörde hat die Corona-Infektion in der Matthias-Claudius-Schule auf Anfrage bestätigt. Demnach ist eine Lehrkraft positiv getestet worden. Für sie und eine dritte Klasse sei durch das Gesundheitsamt häusliche Quar