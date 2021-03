So viele Anflüge wie seit 2006 nicht mehr gab es 2020 auf Nordhorn Range.

Wilfried Roggendorf

Nordhorn. Die Menschen im Emsland konnten es 2020 deutlich hören: Gegenüber den Vorjahren donnerten mehr Flugzeuge in Richtung und über Nordhorn-Range. Dafür gab es unterschiedliche Gründe.

"In 2018 und 2019 war jeweils über mehrere Monate kein Flugbetrieb möglich", sagt Oberstleutnant Bernhard von Meding, Kommandant des Luft-/Bodenschießplatzes in Nordhorn. So waren es 2018 784 Zielanflüge; in dem Jahr da