Erzieherin positiv auf Corona getestet: Kita St. Anna in Lingen schließt Gruppe

Geschlossen ist bis 26. März eine Gruppe der Kita St. Anna in Lingen.

Marco Dittmer/dpa

Lingen. Weil eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte St. Anna in Lingen positiv auf Corona getestet wurde, befindet sich eine Gruppe seit Donnerstag in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat Maßnahmen eingeleitet.

Das bestätigte Johanna Glückhardt, Leiterin der Einrichtung an der Gymnasialstraße, am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion.Die Kita St. Anna gehört zur St. Bonifatiusgemeinde in der Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd. Wie Erzieherin Vaness