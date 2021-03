Geschlossen ist eine Gruppe in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Lingen.

Symbolfoto: dpa

Lingen. Quarantäne für eine Gruppe in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Lingen: Ein Kind ist positiv auf Corona getestet worden.

Das bestätigte Anja Bekel, Leiterin der Einrichtung an der Elsterstraße, am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion.Die Kita in Trägerschaft der Pfarreiengemeinschaft Maria Königin in Lingen und St. Marien in Biene Lingen besteht aus vier Gruppe