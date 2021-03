Gibt es im Sommer 2021 wieder Einkaufgutscheine in Lingen?

August 2020: Die Aktion "Lingener Einkaufssommer" sorgte für mehr Umsätze beim Handel und in der Gastronomie – und eine Belebung der Innenstadt.

Helmut Kramer

Lingen. Mehr ausgeben als bezahlen: Die Einkaufsgutscheine in Lingen im vergangenen Sommer waren ein Erfolg und halfen in der Corona-Krise vor allem Handel und Gastronomie. Eine Neuauflage 2021 will die CDU.

1,5 Millionen Euro zusätzlicher Umsatz, eine ausverkaufte Gutscheinaktion und eine belebte Innenstadt: Der Stadt Lingen war es 2020 durch ein nach Angaben der Kommune bundesweit einzigartiges lokales Konjunkturpaket gelungen, Händ