Darum schreibt der Lingener Arzt Klaus Bonnekessen an Angela Merkel und Stephan Weil

Auf das Wissen der Hausärzte über ihre Patienten setzen: Das fordert Dr. Klaus Bonnekessen aus Lingen in seinem Brief an Angela Merkel und Stephan Weil.

Sebastian Gollnow/dpa

Lingen. Die Vergabe der Corona-Impftermine kritisiert der Lingener Hausarzt Klaus Bonnekessen. In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil und Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert er eine Wende.

Eine Wende, die weg von den Impfzentren und hin zu den Teams der Hausärzte führt, die nach seiner Auffassung die weiteren Impfungen organisieren sollten. Nur so sei unter der Voraussetzung, dass genügend Impfstoff vorhan