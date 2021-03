Forderung an die Stadt Lingen: Corona-Schnelltests für Kitas und Schulen

An Schulen in Österreich bereits Alltag: Tim (9) führt unter der Aufsicht seines Vaters einen Corona-Selbsttest durch. Seit dem 18.Januar kommen an österreichischen Schulen Corona-Selbsttests für Schüler und Lehrer zum Einsatz.

Anja Oberkofler

Lingen. Die Beschaffung von Corona-Schnelltests für Kita-Kinder und Schüler fordern die Bürgernahen von der Stadt Lingen. In einer E-Mail an Oberbürgermeister Dieter Krone werden auch Zahlen und Kosten genannt.

In einer E-Mail an Oberbürgermeister Dieter Krone und die Vertreter der anderen Parteien im Rat verweist Robert Koop, Vorsitzender der BN-Fraktion im Stadtrat, auf den aktuellen Regelbetrieb in Kitas und Schulen und auf wissenschaftlich fes