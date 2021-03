Diesen Stacheldraht hat Christian Kerkhoff am Sonntagmorgen auf einem Pfad in den "Schepsdorfer Alpen" gefunden. Hier sind viele Mountainbikefahrer unterwegs.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Gibt es weitere Fallen in einem Waldgebiet zwischen Lingen und Wietmarschen-Lohne, in dem ein 61-jähriger Jogger am 6. März in ein Nagelbrett getreten und sich verletzt hat?

Christian Kerkhoff aus Emsbüren will es wissen. Mithilfe eines Metalldetektors, den er sich vor einigen Jahren für Hobbyzwecke angeschafft hat, überprüft er am Sonntagmorgen mit Erlaubnis der Behörden das nähere und weitere Gelände auf