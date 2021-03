Mustafa Sahinkus ist in der Gastronomie-Szene in Lingen nicht wegzudenken.

Julia Mausch

Lingen. Gastronom Mustafa Sahinkus leert derzeit sein Lager aus und verkauft Dinge öffentlich auf Facebook. Nun brodelt die Gerüchteküche: Schließt der Lingener seine Rockbar?

Mustafa Sahinkus ist in der Gastronomie-Szene in Lingen nicht wegzudenken. 2010 hat er das Palacio an der Schlachterstraße eröffnet, bevor er sich nach acht Jahren zurückzog. Er vermietete das Gebäude unter. Zeitweise war sogar das Osn