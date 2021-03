Wenn die Bedingungen stimmen, sind die Hausärzte im Emsland sofort bereit, mit den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus zu beginnen.

Peter Kneffel/dpa

Lingen . Die Hausärzte im Emsland sind bereit, mit den Corona-Impfungen zu beginnen. Doch nicht alle Voraussetzungen dafür sind erfüllt, geht aus einem Brief an den Landrat hervor.

Darauf hat der Vorsitzende des Ärztevereins Lingen, Dr. Sebastian Bork, in einem Offenen Brief an Landrat Marc-André Burgdorf verwiesen. Der Mediziner, der im Ärztezentrum Holthausen-Biene praktiziert, schreibt: "Die ambulant tätigen Ärztin