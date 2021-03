Wird Diskussion über Edeka und dm auf BvL-Gelände in Lingen vertagt?

Das Einrichtungshaus BvL an der Lindenstraße in Lingen. Foto: Mike Röser

Mike Röser

Lingen. Wird auf dem BvL-Gelände in Lingen ein Edeka und eine dm-Drogerie gebaut? Antworten sollte es an diesem Mittwoch geben – doch eine weitere Verzögerung zeichnet sich ab.

Um 16 Uhr tagt der Planungs- und Bauausschuss in der Halle IV an der Kaiserstraße. Dort sollte zunächst das Einzelhandelskonzept 2021 durch die Verwaltung vorgestellt werden und anschließend das Bauvorhaben von BvL an der Lindenstraße.Verbu