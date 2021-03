728 Pflanzen: Polizei entdeckt in Bad Bentheim Cannabis-Plantage

Die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim hat am Montag in Bad Bentheim eine professionelle Cannabis-Indoorplantage ausgehoben.

Maurizio Gambarini/dpa

Bad Bentheim. Die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim hat am Montag in Bad Bentheim eine professionelle Cannabis-Indoorplantage ausgehoben. Der Besitzer musste zum Haftrichter.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wird dem 55-jährigen Bewohner des Hauses an der Südstraße vorgeworfen, die Anlage aufgebaut, betrieben und mit der Ernte Handel getrieben zu haben. Die Beamten fanden in drei Räumen