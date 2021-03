Eine verendete Nonnengans ist im Landkreis Grafschaft Bentheim positiv auf das H5N8-Virus getestet worden.

Symbolfoto: Naturzentrum Amrum

Nordhorn. Seit knapp vier Monaten geht die Geflügelpest in der Grafschaft Bentheim um: Aufgrund eines neuen Falls des Subtyps H5N8 wird das im Landkreis bis auf Weiteres auch so bleiben.

Wie der Landkreis Grafschaft Bentheim mitteilt, wurde am 1. März in der Grafschaft eine tote Nonnengans beprobt, die in einem Waldstück gefunden worden war. Die Untersuchung im Laves Oldenburg führte am 5. März zum Nachweis von H5-Influenza