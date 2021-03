Auto am Hessenweg in Lingen ausgebrannt

Ein Auto löschte die Feuerwehr am Montagmorgen am Hessenweg in Lingen.

Felix Reis

Lingen. In Lingen ist am frühen Montagmorgen ein Auto komplett ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Haus.

Gegen 5 Uhr am Morgen geriet am Hessenweg in Lingen ein geparkter Volvo in Brand. Nach Angaben der Polizei stand das Auto auf der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses und wurde durch die Flammen vollständig zerstört.Hoher Sachschaden Di