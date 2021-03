Was bedeutet "Szenario B" für Kinder, Eltern und Kita-Personal im Emsland?

Viel Spaß haben diese Kinder im Bällebad ihrer Kita. In Niedersachsen können sie am Montag wieder in den Regelbetrieb gehen, aber mit Einschränkungen.

Friso Gentsch/dpa

Lingen. Am Montag sind die Kindertagesstätten im Emsland wieder geöffnet. Es gilt eine Regelung des Landes, die zwei Kita-Leitungen in Lingen in einem Satz erklären können.

"Wir freuen uns sehr darüber, endlich alle Kinder wiederzusehen", verwiesen Petra Hohnhorst und Kerstin Lüken-Stoke am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion auf den Kern des "Szenarios B". Hohnhorst leitet die Kindertagesstätte St. Boni